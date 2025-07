Inchiesta sull’urbanistica a Milano | FdI chiede le dimissioni di Sala Pd | Sostegno a sindaco e giunta

Con il sindaco di Milano Beppe Sala indagato nell’ inchiesta sull’ urbanistica che ha terremotato la giunta meneghina, non sono mancate le richieste di un passo indietro per il primo cittadino. Fratelli d’Italia, per voce del parlamentare Sandro Sisler e del capogruppo in Consiglio comunale Riccardo Truppo, ha infatti invocato le dimissioni del sindaco: «Alla luce degli ultimi sviluppi giudiziari, che vedono per la prima volta un assessore in carica della giunta Sala tra i destinatari di richieste di arresto per gravi accuse come corruzione e falso, Fratelli d’Italia rinnova la richiesta di un cambio radicale alla guida della cittĂ . 🔗 Leggi su Lettera43.it

