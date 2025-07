Università del Sannio quinta in Italia tra i piccoli atenei | prima al Sud

Comunicato Stampa Importanti miglioramenti nei servizi e nelle borse di studio: l'ateneo di Benevento segna il miglior risultato dal 2019 L'Università del Sannio sale al quinto posto nella classifica Censis 2025 dedicata ai piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti).

Università del Sannio, bilancio 2024 in utile nonostante i tagli - Chiusura positiva con +944mila euro e crescita di ricerca e alta formazione: Canfora chiede una revisione del sistema di finanziamento Approvato il bilancio consuntivo dell’Università del Sannio per il 2024.

Ieri in Campania: incidente nel Sannio, non ce l'ha fatta Francesco Pio. Università della Campania, concorso truccato

SHerIL: nasce a Benevento il Samnium Heritage Innovation Lab dell’Università del Sannio - Comunicato Stampa Un nuovo centro interdipartimentale per la ricerca e l’innovazione nella valorizzazione del patrimonio culturale Il Consiglio di Amministrazione e il Senato accademico dell’Università degli Studi del Sannio hanno approvato l’istituzione di SHerIL – Samnium Heritage Innovation Lab, un … Continua L'articolo SHerIL: nasce a Benevento il Samnium Heritage Innovation Lab dell’Università del Sannio proviene da Fremondoweb.

