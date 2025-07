I Coma Cose ospiti di glo For Music

Napoli, 17 lug. - All'Arenile si è tenuta l'esibizione a sorpresa dei ComaCose. Il gruppo, ospite dell'evento glo for Music, ha realizzato i propri brani più iconici sorprendendo tutti i presenti. La tappa di Napoli è solo l'ultima del progetto itinerante organizzato da glo per accogliere al meglio l'estate nella penisola, dopo il successo dello scorso anno e i riscontri positivi nelle tappe precedenti. Fabio De Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia, ha dichiarato: "glo for music così come glo for art lega il brand all'interno di spazi culturali molto importanti per i nostri consumatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Coma Cose ospiti di "glo For Music"

In questa notizia si parla di: music - coma - cose - ospiti

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose - NAPOLI (ITALPRESS) – Performance live a sorpresa a Napoli per i Coma Cose. Sull’Arenile di Bagnoli, il duo musicale è stato protagonista di un secret show firmato “glo for music”, il progetto itinerante di glo, brand di BAT Italia per i dispositivi scalda stick.

Ultim’ora su ticinonotizie.it NAPOLI (ITALPRESS) – Performance live a sorpresa a Napoli per i Coma Cose. Sull’Arenile di Bagnoli, il duo musicale è stato protagonista di un secret show firmato “glo for music”, il progetto itinerante di glo, brand di BAT Italia per i Vai su Facebook

Con ogni accordo, i Coma Cose intrecciano voci e cuori, trasformando la musica in un viaggio davvero speciale. È #LaForzaDelleConnessioni che crea legami e momenti indimenticabili. #TIMSummerHits Vai su X

I Coma Cose ospiti di glo For Music; Summer Nights: Coma Cose in concerto al Mantova Village; I Coma Cose aprono le danze all'Ulissefest.

I Coma Cose sono i nuovi ospiti di Indie Jungle - Roma – I Coma Cose saranno i prossimi protagonisti di Indie Jungle, il format di Sky Arte dedicato alla musica (indie) dal vivo. Scrive diregiovani.it

I Coma Cose aprono le danze all'Ulissefest - I coma cose fanno ballare Ancona pescando a piene mani dal loro repertorio. Riporta rainews.it