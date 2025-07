Nico Gonzalez Juve la sua avventura in bianconero proseguirà o si interromperà dopo una sola deludente stagione? La società ha deciso il da farsi

Nico Gonzalez Juve, la dirigenza bianconera ha deciso cosa fare del futuro dell’argentino: la scelta verte verso quello scenario. La Juventus ha deciso di separarsi da Nico Gonzalez dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative. Il giocatore argentino, arrivato con grandi speranze, non è riuscito a trovare continuitĂ di rendimento nella sua esperienza a Torino nĂ© con Thiago Motta nĂ© con Igor Tudor. Nonostante il suo talento e il suo potenziale, l’attaccante non è riuscito a incidere come ci si aspettava, complice anche il sistema di gioco bianconero che non ha valorizzato le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, la sua avventura in bianconero proseguirĂ o si interromperĂ dopo una sola deludente stagione? La societĂ ha deciso il da farsi

In questa notizia si parla di: gonzalez - nico - juve - stagione

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez bocciato da Tudor (e dai giornali): il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato». Ecco il giudizio - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è stato bocciato così dai giornali dopo Lazio Juve: il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato».

Nico Gonzalez pensa all’Arabia: la Juve può farsi avanti per Sancho! Nico è arrivato a Torino a fine agosto con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 8 milioni subito e altri 25 poi, per un totale di 33, con uno stipendio da 3,6 milioni a stagione ad Vai su Facebook

Nico Gonzalez na wylocie z Juve. O Argentynczyka pyta Inter oraz Atletico. [Di Marzio] Vai su X

Perché la Juventus vuole cedere Nico Gonzalez dopo solo una stagione; Nico Gonzalez, bufera in Argentina: Ha tradito la compagna, spunta un video; Juve, arrivano gli arabi! L'Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez, i dettagli.

Perché la Juventus vuole cedere Nico Gonzalez dopo solo una stagione - Per strapparlo alla Fiorentina la società bianconera versò nelle casse viole 38 milioni di euro bonus compre ... Si legge su msn.com

Mercato Juve, nasce un vero asse con l’Al Ahli: non solo Nico Gonzalez, i due club hanno parlato anche di un altro giocatore. Novità - Mercato Juve, nasce un vero asse con l’Al Ahli: non solo Nico Gonzalez, i due club hanno parlato anche di un altro giocatore. Lo riporta juventusnews24.com