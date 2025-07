Cina | Shaanxi festival televisivo SCO a Xi’an

Rappresentanti visitano lo stand di YoyWow durante il secondo festival televisivo dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Xi’an, nella provincia di Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, il 16 luglio 2025. Il festival si e’ aperto a Xi’an ieri. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato circa 300 rappresentanti degli Stati membri della SCO, degli Stati osservatori e dei partner di dialogo. Rappresentanti imparano a conoscere i prodotti audiovisivi della stazione radiotelevisiva dello Shanxi durante il secondo festival televisivo dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shaanxi, festival televisivo SCO a Xi’an

