Lavoro | il Comune approva la delibera sul salario minimo

Il Comune di Genova ha approvato la delibera sul salario minimo. Si tratta di uno dei provvedimenti approvati dalla giunta Salis questa mattina e consiste nell'alzare a 9 euro lordi l'ora il tetto minimo salariale per le imprese che avranno appalti con il Comune di Genova. Un risultato che la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Urbanistica, la Regione boccia la delibera del Comune - La delibera per l’applicazione dello strumento della perequazione a livello generale non è applicabile e non poteva essere approvata con la procedura della delega in materia urbanistica concessa dalla Regione al Comune di Latina.

Aree della città di Bari non utilizzate, dal Comune una delibera: "Favorire iniziative e attività " - La Giunta comunale di Bari ha approvato la delibera che definisce i criteri e gli indirizzi attuativi, per agevolare l’utilizzo temporaneo di immobili legittimamente esistenti e di aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché interessati da iniziative di rilevante interesse.

Concessioni sulle spiagge: "Non basta la sospensione, il Comune ritiri la delibera" - OSTUNI -  L'assemblea del “Forum della società civile” di Ostuni non si accontenta della sospensione dei bandi.

Forza @silvia_salis ! Lo aveva annunciato e ora sono in preparazione gli atti x salario minimo a Genova. Un impegno per gli appalti pubblici, una spinta ad aderire per le aziende private in attesa di una legge nazionale. Buon lavoro al suo ass @emiliorobo Vai su X

Giunta Comune Genova approva delibera su salario minimo - "Il Comune di Genova non permetterà più la spesa di denaro pubblico per finanziare il lavoro povero, era un qualcosa al centro del nostro programma ed è importante iniziare il mandato con un atto fort ... Come scrive ansa.it

Comune di Genova, ok alla delibera sul salario minimo: “Nove euro lordi all’ora per le aziende appaltatrici” - La sindaca Salis: “Non permetteremo più che i soldi pubblici siano usati per pagare il lavoro povero”. Si legge su ilsecoloxix.it