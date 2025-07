Nuovo ospedale a Livorno ok all’incarico per la redazione del progetto definitivo

LIVORNO – Un altro step decisivo per il nuovo ospedale di Livorno. Con l’adozione della delibera 771 del 17 luglio 2025, la Asl Toscana Nord Ovest ha affidato allo studio Rossiprodi – vincitore del concorso di progettazione – l’incarico per la redazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno. Un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’opera strategica per la cittĂ e per il sistema sanitario pubblico toscano, che consentirĂ di offrire ai cittadini una sanitĂ moderna, efficiente, sostenibile e centrata sui bisogni reali della popolazione. Il percorso che ha portato a questo risultato è iniziato con la sottoscrizione dell’Accordo preliminare tra Regione Toscana, Asl e Comune di Livorno, poi evoluto nell’accordo di programma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it