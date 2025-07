Donnarumma Inter, le ultime sul futuro del portiere del PSG nel mirino del club nerazzurro per la prossima stagione. I dettagli. Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a essere uno dei temi piĂą discussi nel mercato estivo. Il portiere classe 1999, protagonista assoluto nella vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain, ha un contratto in scadenza tra dieci mesi e, nonostante le trattative in corso per il rinnovo con il PSG, le grandi squadre d’Europa, tra cui Bayern Monaco e Manchester City, stanno giĂ cercando di mettere le mani su di lui. Un’eventuale partenza di Donnarumma potrebbe quindi scuotere il mercato, e l’ Inter non sarebbe di certo spettatrice passiva in questa situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Donnarumma Inter, si complica l'affare a parametro zero: il nodo è lo stipendio, cosa può succedere