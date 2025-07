Calcio Asi | La Peddy Bar domina la stagione over 40 in un anno di trionfi sportivi

BRINDISI – Si è conclusa con grande successo e spirito sportivo la prima edizione del Campionato Asi Over 40 di “Calcio a 8”, tenutosi presso il Centro Sportivo Eurosport di Brindisi, su iniziativa del responsabile provinciale calcio Asi di Brindisi, Giuseppe Grasso. Questa stagione calcistica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: calcio - stagione - over - peddy

Calcio, finisce la stagione del Rimini: la Vis Pesaro espugna il Romeo Neri con un pirotecnico 3-4 - Finisce subito l'avventura ai playoff del Rimini. I biancorossi vengono battuti 4-3 al Romeo Neri dalla Vis Pesaro uscendo così al primo turno della fase nazionale dei playoff a cui erano qualificati grazie alla vittoria della Coppa Italia.

Bari, niente playoff. Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B: è finita la stagione regolare - Südtirol-Bari 0-0. All’ultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B la formazione pugliese è stata protagonista dell’ultima delusione: niente playoff promozione.

Ancona Calcio: Futuro Incerto dopo la Sconfitta di Fine Stagione - Il giorno dopo il vergognoso ko con cui l’ Ancona ha chiuso la stagione è un tuffo nell’incertezza. L’arrendevolezza con cui la squadra ha affrontato l’ultima partita di campionato, pur davanti a centocinquanta tifosi arrivati da Ancona per sostenerla, si commenta da sola.

Calcio Asi: La “Peddy Bar” domina la stagione over 40 in un anno di trionfi sportivi; Calcio Asi: La “Peddy Bar” domina la stagione over 40 in un anno di trionfi sportivi; Terminato il campionato Asi over 40 di calcio a otto: assegnati i premi.

Calcio Asi: La “Peddy Bar” domina la stagione over 40 in un anno di trionfi sportivi - Le squadre e i calciatori premiati al termine della prima edizione del torneo di calcio a 8 che si è svolto presso il centro sportivo Eurosport ... Si legge su brindisireport.it

Calcio: Braida, Milan? Previsto stagione così, manca competenza - "Non voglio fare il profeta perché tutti facciamo errori, ma avevo previsto una stagione così, non in linea con le aspettative e la storia del Milan, Purtroppo tutto questo si è avverato e ... Scrive ansa.it