LadieSoprano in concerto a Palazzo Farnese | quando la musica è donna

Giovedì 24 luglio alle ore 21,30, nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese andrĂ in scena un evento musicale di grande eleganza e intensitĂ emotiva: le LadieSoprano, quartetto vocale tutto al femminile, nell'ambito della rassegna Klimt's Ladies saranno protagoniste di un concerto unico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Nino D’Angelo in concerto a Palazzo Farnese: una serata tra musica e ricordi - Cantautore e attore, Nino D’Angelo torna sui palchi italiani con un tour estivo tutto da ballare. Sabato 28 giugno in occasione del Piacenza Summer Cult sul palco di Palazzo Farnese, D’Angelo celebrerà oltre quarant’anni di carriera con un tuffo nel passato e nei brani che hanno segnato la.

Marco Mengoni in concerto al Palazzo dello Sport - Non solo la data di luglio allo Stadio Olimpico, Marco Mengoni annuncia una nuova data in autunno nella Capitale.

Il collettivo Leinz e Alessandra Cassina in concerto a Palazzo Bonocore: serata all'insegna della musica d'autore - Riprende il #BonocoreClub a Palazzo Bonocore: domenica prossima (4 maggio), alle 18.30, una serata all'insegna della musica d'autore e del racconto autoriale, con giovani artisti della scena palermitana, il collettivo Leitz e Alessandra Cassina, tra sonoritĂ indie-folk e contaminazioni jazz-pop.

Concerto della Banda musicale della Marina militare a Palazzo Farnese. - Mercoledì 18 dicembre alle ore 17, concerto della Banda Musicale della Marina Militare a Palazzo Farnese. Si legge su ilmessaggero.it