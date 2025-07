New York scheletro di dinosauro Ceratosaurus nasicornis venduto all' asta per 30,5mln $ esemplare alto oltre 2 metri composto da 140 ossa fossili - VIDEO

Lo scheletro è stato ricostruito utilizzando circa 140 ossa fossili, con l’aggiunta di materiali scolpiti per colmare le parti mancanti. Sotheby’s ha confermato che l’esemplare risale a circa 150 milioni di anni fa, durante il tardo Giurassico Lo scheletro di Ceratosaurus nasicornis è stato v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - New York, scheletro di dinosauro Ceratosaurus nasicornis venduto all'asta per 30,5mln $, esemplare alto oltre 2 metri composto da 140 ossa fossili - VIDEO

