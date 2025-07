All'ospedale Monaldi un reparto per malattie cardiovascolari rare e genetiche | si curano anche le malattie senza nome

Ospedale di Terni, lavori in corso a malattie respiratorie: come cambia l’accesso alla portineria centrale - Cambia momentaneamente l’accesso per gli utenti alla portineria centrale del Santa Maria per consentire l’avanzamento dei lavori del reparto malattie respiratorie.

Ospedale Moscati, due giornate di studio e confronto sulle malattie respiratorie croniche - Con oltre 480 milioni di persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) nel mondo e una previsione di 600 milioni entro il 2050, tutte le malattie respiratorie richiedono diagnosi e trattamenti sempre piĂą complessi e personalizzati.

Lo sportello Malattie Rare e Metaboliche torna operativo nella sede dell'ospedale - A partire da lunedì 14 luglio lo sportello Malattie Rare e Metaboliche della Asl di Pescara riprenderà le proprie attività nella sede originaria, situata all’interno degli spazi comuni adiacenti l’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

Malattie rare, arriva la nuova rete regionale campana - Così Giuseppe Limongelli direttore dell'Unità di malattie cardiovascolari rare ed ereditarie dell'Ospedale Monaldi e dal 2018 direttore del centro di coordinamento ... Segnala ilmattino.it