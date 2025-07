Boom chip AI | TSMC e le big tech corrono ma pesa incognita geopolitica

Il gigante dei microchip T aiwan Semiconductor Manufacturing Compan y nel secondo trimestre ha registrato un aumento di quasi il 61% anno su anno dell’utile. Un risultato da record che ha superato anche le stime degli analisti, spinto dalla forte domanda di chip per le applicazioni legate all’intelligenza artificiale è rimasta forte. Una crescita non isolata visto che le aspettative sempre più alte sull’intelligenza artificiale stanno spingendo al rialzo utili e valutazioni di altre big tech come Nvidia e Apple. Un’ascesa che però deve fare i conti con il contesto geopolitico attuale, dove dazi e limitazioni al commercio rischiano di frenare le performance del settore tech. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Boom chip AI: TSMC e le big tech corrono, ma pesa incognita geopolitica

In questa notizia si parla di: chip - tech - boom - tsmc

Taiwan si inchina alle richieste di Trump e blocca l’export di chip a Huawei e Smic, causando un terremoto per la Cina hi-tech - Taiwan ha deciso di rafforzare il controllo sulle esportazioni tecnologiche strategiche, puntando direttamente su due colossi cinesi: Huawei e Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic).

Tsmc, non si ferma il boom delle vendite di chip: +42% nel primo trimestre. Ma Trump minaccia dazi al 100%; Apple pronta a ordinare chip per 60 miliardi di dollari: boom per TSMC nel 2025; Il boom dei chip AI spinge al rialzo la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Boom chip AI: TSMC e le big tech corrono, ma pesa incognita geopolitica - Dazi e limiti al commercio mettono però a rischio il settore tecnologico ... Si legge su quifinanza.it

Utili TMSC ai massimi storici, boom del +60% per il colosso dei semiconduttori - Il gigante taiwanese dei chip registra risultati record nel secondo trimestre 2025 grazie alla domanda senza precedenti di soluzioni per l'intelligenza artificiale. Segnala money.it