Sorpresa al volante in stato di ebbrezza | patente ritirata e mezzo sequestrato

E' stata una serata dai risvolti decisamente negativi per una donna ucraina di 24 anni, residente a Ferrara, finita nei guai per aver guidato in stato di ebbrezza. L'episodio si è verificato nella scorsa notte di domenica 13 luglio, quando gli agenti della polizia locale Terre Estensi, durante i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: stato - ebbrezza - sorpresa - volante

Colleferro, controlli dei carabinieri: sette denunce per furti, droga e guida in stato di ebbrezza - Scoperti anche falsi documenti e refurtiva da un outlet di Valmontone. ROMA – Settimana intensa per i carabinieri della compagnia di Colleferro, che hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo del territorio lungo la via Casilina.

Controlli dei carabinieri ad Acireale, denunce per guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative - I carabinieri della compagnia di Acireale hanno condotto un’intensa attività di controllo sul territorio, finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità .

Guida in stato di ebbrezza, le sanzioni in calo di oltre il 30%. Ma preoccupa il trend tra i neo patentati - L’attività di contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, svolta nei primi quattro mesi del 2025, mostra nel Comune di Rimini, a parità di controlli eseguiti, un calo complessivo nel numero delle sanzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pur evidenziando alcuni.

Sorpresa al volante in stato di ebbrezza: patente ritirata e mezzo sequestrato; Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese; Copparo, sorpreso con hashish e coltello. In casa il resto della droga.

La Nazione | Sorpresi al volante in stato d'ebbrezza Due denunce e ... - Sorpresi al volante in stato d'ebbrezza Due denunce e patenti ritirate ... Riporta lanazione.it

Guida in stato di ebbrezza: limiti e sanzioni per l’alcol al volante - LE SANZIONI — La sanzione per guida in stato di ebbrezza dipende dal tasso alcolemico riscontrato durante i controlli, in ogni caso è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente. Secondo gazzetta.it