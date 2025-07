Connie Francis morta a 87 anni la cantante della hit ‘Pretty little baby’

È morta a 87 anni Connie Francis, popstar degli anni 50 e 60, autrice – fra gli altri – di ‘Pretty little baby’. Il decesso è stato comunicato dal suo amico e addetto stampa Ron Roberts, che non ha fornito ulteriori dettagli. Francis era considerata una delle migliori artiste dell’era pre-Beatles, tanto che i suoi brani – fra il 1957 e il 1964 – raramente rimasero fuori dalle classifiche. Fra gli altri suoi successi ‘Who’s sorry now?’ e ‘Don’t break the heart that loves you’ e ‘The heart has a mind of its own’, che raggiunsero il primo posto. Da giovanissima ha anche recitato in diversi film, come ‘Where the boys are’ e ‘Follow the boys’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

