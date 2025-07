Satnam Singh la commozione dei genitori nella sede CGIL | Mai più altri Satnam in Italia

Commozione, lacrime, gratitudine. Questo quanto emerge dalla visita, alla sede della CGIL a Roma, dei familiari di Satnam Singh, il bracciante morto lo scorso anno a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Cisterna di Latina. Il giovane indiano, gravemente ferito, non fu portato in ospedale ma fu abbandonato in strada dal datore di lavoro. ‚ÄúVenire in Italia, grazie a questo viaggio che la CGIL ci ha aiutato a fare, ci permette di vedere una parte di nostro figlio in cui era ancora vivo‚ÄĚ, dice, con le mani giunte in preghiera, la madre di Satnam, che aggiunge: ‚ÄúLa perdita di nostro figlio non deve essere invana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

¬© Lapresse.it - Satnam Singh, la commozione dei genitori nella sede CGIL: ‚ÄúMai pi√Ļ altri Satnam in Italia‚ÄĚ