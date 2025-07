Kitty Spencer seduce da Dolce & Gabbana la nipote di Lady Diana non ha mai osato tanto

Kitty Spencer compie meraviglie alle sfilate d’Alta Moda di Dolce & Gabbana che si sono tenute a Roma. La nipote di Lady Diana, e dunque cugina di William e Harry, non è sicuramente passata inosservato con l’abito bustier nero che è seduzione pura. Forse non aveva mai osato tanto. Kitty Spencer, musa di Dolce & Gabbana. Kitty Spencer è una delle donne piĂą affascinanti della nobiltĂ britannica. Molto ha preso da sua zia, Lady Diana, ma ha in piĂą quella audacia e quella sensualitĂ che non solo erano proibite alla Principessa, ma non erano esattamente nel suo stile. Lady Kitty invece osa, perchĂ© lo può fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

