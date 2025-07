Meloni | Per governo centrale dialogo con parti sociali

“Il confronto è una delle cifre di questo governo. Io penso che lo abbiamo dimostrato in molte occasioni fin dal nostro insediamento. Qualcuno ci accusa di essere diciamo così sordi alle richieste del sindacato di non saper ascoltare i lavoratori di ignorare addirittura di calpestare i bisogni del Paese reale”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al XX Congresso Confederale della Cisl.”Però la realtĂ dice qualcosa di molto diverso – aggiunge -. La realtĂ dice che è stato questo governo a riaprire le porte di quella Sala Verde di Palazzo Chigi cioè il luogo nel quale storicamente si svolgono gli incontri con le parti sociali che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: "Per governo centrale dialogo con parti sociali"

L’onda populista di Trump si infrange in Canada. In Italia è diverso: i populisti sono al governo e all’opposizione. Meloni può navigare tranquilla - Il Commonwealth funziona meravigliosamente bene, meglio sicuramente dell’Unione europea: il liberale Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra fino a due anni fa, sarà il nuovo primo ministro del Canada.

Mancette e spoils system: ecco com’è la rivoluzione della pubblica amministrazione del governo Meloni - La Camera ha approvato la riforma della Pubblica Amministrazione. Per la maggioranza si tratta di una rivoluzione, mentre le opposizioni contestano molti punti del decreto.

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativa. Roma. L’esecutivo si conferma perno dell a forma di governo parlamentare.

Meloni a congresso Cisl: Per Governo centrale confronto con parti sociali - Roma, 17 luglio 2025 “Ho accettato questo invito perché volevo sottolineare ancora una volta la centralità che il governo attribuisce al dialogo con le parti sociali, con i lavoratori, con le imprese, ... Scrive msn.com