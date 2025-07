Juventus svolta e quattro cessioni immediate | via anche Nico Gonzalez

Tengono banco le cessioni in casa Juventus. Occhio alle nuove strategie di Comolli e alle ultimissime novità : la sensazione è che il mercato dei bianconeri potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime ore Ora arrivano anche le conferme: Nico Gonzalez, Weah, Alberto Costa e Douglas Luiz potrebbero lasciare la Juventus già nel corso dei prossimi giorni. Partendo dall’attaccante argentino, occhio alle ultime novità dall’Arabia Saudita. Comolli valuta l’ex Fiorentina circa 30 milioni di euro, e non è escluso che un club arabo possa decidere di presentare questa offerta ai bianconeri. Nico Gonzalez, come noto, è fuori dai piani tecnico-tattici di Tudor. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, svolta e quattro cessioni immediate: via anche Nico Gonzalez

In questa notizia si parla di: juventus - cessioni - nico - gonzalez

Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa - Tiene banco il capitolo cessioni in casa Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo.

Juventus, rimpianti di mercato: acquisti e cessioni sbagliate - Scelte di mercato sotto accusa La Juventus, quarta con i suoi 63 punti, affronta una stagione segnata da rimpianti di mercato che mettono in discussione la sua eredità .

Comolli stravolge la Juventus: tre cessioni e occhio a Vlahovic - Comolli alla Juventus: ci siamo, manca solamente l’annuncio ufficiale per l’inizio della nuova avventura del nuovo dirigente bianconero.

? Nico Gonzalez, nessun contatto tra Inter e Juventus per il trasferimento. Niente di concreto nemmeno con il calciatore bianconero. - Fabrizio Romano Vai su Facebook

#Juventus wants to make a sale to secure the Jadon #Sancho deal. The exit of #Mbangula could be enough, which #WerderBremer intend to make in the coming days. For the sale of Nico #Gonzalez more time is needed, #Sancho won't wait forever. @OggiSp Vai su X

Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda; Juve, nuova offerta per Sancho: 17 milioni di euro, ma deve uscire Nico Gonzalez; Juve, dopo Conceição si cerca Sancho. Ma serve la cessione di Nico Gonzalez.

Pagina 0 | Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda - L’esterno inglese è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: vertice alla Continassa per risolvere il nodo della buonuscita dallo United ... Scrive tuttosport.com

Juventus, scambio Nico Gonzalez con Frattesi dell'Inter? L'idea scatena i tifosi - Juventus e Inter potrebbero realizzare uno scambio alla pari tra Nico Gonzalez e Frattesi: l'idea di mercato scatena i tifosi bianconeri e nerazzurri sui social ... Segnala sport.virgilio.it