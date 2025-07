Uber investe centinaia di milioni nei robotaxi | accordo con Lucid e Nuro Il debutto nel 2026

Uber acquisterĂ almeno 20.000 SUV elettrici Gravity dotati di guida autonoma per debuttare con il proprio servizio senza conducente nel 2026. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Uber investe centinaia di milioni nei robotaxi: accordo con Lucid e Nuro. Il debutto nel 2026

