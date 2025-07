Giocare da grandi Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2025

“Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico” organizzato in collaborazione con Swg e Brightstar Lottery. L’iniziativa si è tenuta a Roma, mercoledĂŹ 16 luglio alle ore 18:30 presso l’Hotel Nazionale – Sala Capranichetta. L’incontro è il nuovo appuntamento con l’Osservatorio sul gioco pubblico di Swg Giocare da grandi, che dal 2020 approfondisce in chiave empirica i principali aspetti del gioco pubblico. A partire dai dati raccolti dall’Osservatorio, ogni evento ha indagato un tema specifico e attuale, promuovendo un confronto informato tra rappresentanti istituzionali, esperti e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2025

In questa notizia si parla di: osservatorio - gioco - pubblico - giocare

Osservatorio campano: sfide e strategie per fronteggiare il gioco d’azzardo online - Continuare a sostenere attivamente il lavoro dell’Osservatorio regionale campano sul disturbo da gioco d’azzardo è una missione fondamentale per affrontare le sfide attuali del settore.

#Attualità #Cronache Giocare da grandi: Ettore Rosato all’Osservatorio SWG sul gioco pubblico http://dlvr.it/TLy6kj Vai su X

I numeri diffusi dall’Osservatorio sul mercato del lavoro, esposti nel report Inps, confermano turismo e ristorazione in Italia come settori trainanti dell'economia e del lavoro Vai su Facebook

Giocare da grandi: Ettore Rosato all’Osservatorio SWG sul gioco pubblico; Mario Lollobrigida (AdM) all’evento Giocare da Grandi di Brightstar Lottery e Formiche; “Giocare da Grandi”: ricerca, politica e prospettive per un gioco pubblico più moderno e responsabile.

Giocare da grandi, Lollobrigida (Adm): ‘Lotta a patologie a due velocità, online e fisico’ - Nell’evento Brighstar, Swg e formiche ‘Giocare da grandi, le rilevazioni dell’osservatorio sul gioco pubblico’, è intervenuto anche Mario Lollobrigida, direttore giochi dell’Agenzia delle dogane e dei ... Lo riporta gioconews.it

“Giocare da Grandi”: ricerca, politica e prospettive per un gioco pubblico più moderno e responsabile - Si è tenuto a Roma, presso l’Hotel Nazionale – Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio, il nuovo appuntamento firmato “Giocare da Grandi”, dedicato al gioco pubblico e alle altre forme di ... Come scrive pressgiochi.it