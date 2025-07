La partita più pazza dell’anno si è giocata a luglio | Hamrun e Zalgiris tirano 28 rigori ma non è record

Non è la modalità carriera di Fifa e nemmeno Rio Ave-Milan. Avete mai visto battere 28 rigori in una sola partita? È solo il mese di luglio, ma i preliminari di Champions League hanno già regalato la gara più assurda della nuova stagione. Niente Psg o Barcellona, non ci sono nemmeno Doué o Yamal. A dare spettacolo ci pensano l’?amrun Spartans Football Club di Malta e i lituani dello Žalgiris. La squadra allenata dall’italiano Giacomo Modica recupera il 2-0 dell’andata e ribalta la qualificazione proprio dal dischetto. Si battono 14 rigori a test a: ci sono anche i portieri che si prendono la responsabilità e fanno gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

