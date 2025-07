Basket | Saliou Niang a Bologna e non solo Le ultime evoluzioni del mercato

Di ieri è la notizia che tutti già avevano ben chiara in mente da tempo: Saliou Niang nuovo giocatore della Virtus Bologna. Sarà un pacchetto lunghi ad ampia distribuzione tricolore, quello delle V nere nell’annata 2025-2026, vista anche la presenza di Momo Diouf. Mentre i bianconeri si godono uno dei giocatori più interessanti dell’attuale panorama, che nella Summer League di Las Vegas sta viaggiando a 7,7 punti e 6,7 rimbalzi di media in maglia Cleveland Cavaliers, le trame del mercato si stanno muovendo in varie maniere. Tra cui quelle delle V nere, che aspettano ancora un lungo. In particolare, a Venezia e a Trapani c’è, secondo le fonti de La Nuova e del Giornale di Sicilia, una sorta di testa a testa per Denzel Valentine, su cui la società siciliana pareva in (deciso) vantaggio nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

