Milan-Jashari | niente foto di squadra col Bruges si tratta fra club

2025-07-17 13:16:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Milan continua a trattare con il Bruges per Ardon Jashari che nel frattempo continua a mandare segnali di rottura al club belga. Oggi non ha fatto le foto di squadra con il resto del gruppo Il Milan continua a trattare per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, mvp e miglior giovane dell’ultima Jupiler Pro League, è l’ultimo obiettivo concreto per rinforzare il reparto centrale del campo aggiungendosi ai già certi Luka Modric e Samuele Ricci. La trattativa fra club non ha mai visto l’accelerata decisiva arrivando addirittura ad una rottura che è sembrata insanabile soltanto qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

