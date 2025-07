Torna a Bergamo la Pigiama run | la corsa a sostegno di bambini con patologie oncologiche

Bergamo. Il prossimo 26 settembre torna in cittĂ , per la seconda volta, la Pigiama Run: la prima corsa in pigiama d’Italia, nata per esprimere solidarietĂ verso i bambini malati di cancro. Quella del 2025 sarĂ la settima edizione a livello nazionale e coinvolgerĂ oltre 30 cittĂ italiane  in contemporanea. L’iniziativa, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), si svolge nel mese dedicato al “gold ribbon”, il nastro dorato simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. “Siamo orgogliosi di presentare la seconda edizione della Pigiama run a Bergamo, un evento che unisce sport, solidarietĂ e consapevolezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Torna a Bergamo la Pigiama run: la corsa a sostegno di bambini con patologie oncologiche

In questa notizia si parla di: pigiama - torna - bergamo - corsa

Roma mai così vicina a Richard Rios, il “figlio di Shakira” che ora spopola sui social: sarebbe il centrocampista giusto per Gasp? Corsa, carattere e quel dinamismo che è mancato al centrocampo. Tutti ingredienti che compaiono sulla carta d’identità del Vai su Facebook

La Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo. Iscrizioni aperte; Anche a Bergamo la Pigiama Run: si corre per i bambini malati di cancro; «Pigiama Run», il 20 settembre la camminata per aiutare i bambini malati: iscrizioni ancora aperte.

La Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo. Iscrizioni aperte - Il 26 settembre le strade di Bergamo si tingeranno di solidarietà: torna per la seconda volta in città la Pigiama Run, la corsa (o camminata) in pigiama organizzata da Lilt – Lega ... Segnala ecodibergamo.it

Notizie di Angelo CustodeLa - Il 26 settembre le strade di Bergamo si tingeranno di solidarietà: torna per la seconda volta in città la Pigiama Run, la corsa (o camminata) in pigiama organizzata da Lilt – Lega Ital ... ecodibergamo.it scrive