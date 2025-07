Clamoroso scambio tra Juventus ed Inter che infiamma anche i tifosi: tutti gli aggiornamenti di calciomercato Il mercato estivo è sempre piĂą nel vivo. Il Napoli di Conte e De Laurentiis non si ferma, ma Inter e Juventus in particolare non vogliono essere da meno. Per i nerazzurri, in particolare, sono ore decisive per il possibile colpo Lookman, mentre i bianconeri hanno accelerato per Sancho dopo il riscatto di Conceicao. Ma non solo. Beppe Marotta accelera il mercato dell’Inter: spunta anche il clamoroso scambio con la Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Nelle ultime ore è spuntata anche una clamorosa ipotesi di scambio proprio tra Inter e Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Il nuovo Correa”: lo scambio Juventus-Inter fa esplodere i tifosi