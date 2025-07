Napoli il calciatore ha firmato | c’è l’ufficialità!

Dopo tanta attesa ora è finalmente giunta l’ufficialità, con il Napoli che annuncia il nuovo colpo in rosa e tanti altri che arriveranno Il Napoli continua a fare sul serio sul calciomercato in entrata e non ha intenzione di fermarsi solo a questo annuncio. Giovanni Manna, direttore sportivo, è alle prese nel compiere, insieme alla società, innesti con i fiocchi e utili per Antonio Conte. Le certezze richieste dal tecniche per restare un’ulteriore stagione al Napoli stanno arrivando, con ora una squadra sempre più competitiva e ricca di calciatori importanti. Gli azzurri hanno alzato ancor di più l’asticella ed ora si prospettano altri acquisti top. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il calciatore ha firmato: c’è l’ufficialità!

In questa notizia si parla di: napoli - ufficialità - calciatore - firmato

Ex Napoli, che gioia per Kim: è arrivata l’ufficialità in questi minuti - Gioia immensa per l’ex Napoli Kim Min Jae: è successo oggi, importante obiettivo nella sua carriera raggiunto.

Rinascita Napoli, già da lunedì può arrivare l’ufficialità: capolavoro di Conte - Il Napoli, dopo la stagione fallimentare del 23/24, è tornato in grande stile: da lunedì potrebbe diventare ufficialità la prima grande buona notizia dell’anno Il Napoli, grazie alla cura targata Antonio Conte e grazie ad un mercato estivo degno di nota, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A, dopo la stagione fallimentare del 2023/2024 chiusa al decimo posto in classifica.

Napoli e Inter, l’ufficialità è arrivata: mazzata per i nerazzurri - Al momento nero dell’Inter si aggiunge un’altra brutta notizia per i meneghini: il Napoli di Antonio Conte può esultare Difficilmente si poteva pensare ad un periodo peggiore per l’ Inter.

? , ? “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Lund Gytkjær (06.05.1990; Roskilde, Danimarca); l'attaccante danese ha firmato u Vai su Facebook

Mesi di trattative. Mesi di incontri, avvicinamenti e ipotesi su possibile addio. L’#Inter si è affacciata nel corso della stagione per capire quali fossero le intenzioni di Alex #Meret, ma la risposta è sempre stata negativa. ? Ora è ufficiale: il #Napoli comunica c Vai su X

Napoli, attesa per l'ufficialità di Lang; De Bruyne al Napoli, è ufficiale. Il messaggio ai tifosi: Non vedo l'ora; De Bruyne-Napoli, è ufficiale: i dettagli del primo grande colpo per Conte.