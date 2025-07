Bezos | 45mila euro di mancia all’hotel di Venezia

Jeff Bezos e Lauren, oltre ai 3 milioni di euro donati a Venezia, avrebbero lasciato anche 45mila euro di mancia all'hotel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bezos: 45mila euro di mancia all’hotel di Venezia

In questa notizia si parla di: euro - bezos - 45mila - mancia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il matrimonio da 30 milioni di euro a Venezia: da Dicaprio a Ivanka Trump tutti i vip presenti, le location da sogno e la lista nozze. Durerà tre giorni - Sarà l?isola di San Giorgio Maggiore il cuore delle nozze a Venezia di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del mondo, con la giornalista e imprenditrice.

Catering da mille euro a persona, posate d’oro e chef stellati: ecco come saranno le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia - Oltre 80mila rose, drappeggi da soffitto a pavimento, abiti delle damigelle freschi di vaporizzazione, catering da mille euro a persona, spettacoli di droni e ologrammi.

Matrimonio di Bezos a Venezia, perché gli è costato appena 3,12 euro (secondo i nostri standard) - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma dal 26 al 28 giugno a Venezia, sta facendo discutere per l’imponente macchina organizzativa e per i costi faraonici stimati tra i 10 e i 30 milioni di euro.

Matrimonio Bezos, l’ultimo regalo di Mr Amazon: 45mila euro di mancia al personale dell’hotel Aman; Bezos, mancia da 45mila euro al personale dell'hotel Aman: l'ultimo regalo di Mr Amazon dopo le nozze vip; Jeff Bezos e l'ultimo regalo a Venezia dopo le nozze, quanto ha lasciato di 'mancia' all'hotel in cui ha soggiornato.

Jeff Bezos e l’ultimo regalo a Venezia dopo le nozze, la mancia di 45mila euro all’hotel in cui ha soggiornato - Jeff Bezos ha lasciato un ultimo regalo alla città di Veenzia dopo le nozze milionarie con Lauren Sanchez celebrate lo scorso giugno ... Si legge su fanpage.it

Bezos, mancia da 45mila euro al personale dell'Aman: l'ultimo regalo di Mr Amazon al soggiorno 7 stelle dopo le nozze vip - Si sarà anche fatto criticare da mezza città per le nozze esclusive e ... Lo riporta ilgazzettino.it