Beppe Sala per quali reati è indagato

Sono due i reati contestati a Beppe Sala nell’ inchiesta sull’urbanistica che vede iscritti nel registro degli indagati complessivamente 74 persone. Il sindaco di Milano è stato iscritto nel registro false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone (reato previsto dall’articolo 496 del codice penale) e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità (reato previsto dall’articolo 319-quater). Beppe Sala (Ansa). Perché Sala è indagato per false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone. Per quanto riguarda la prima fattispecie, secondo gli inquirenti Sala era a conoscenza dei conflitti di interesse dell’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, con costruttori o progettisti di lavori esaminati appunto dalla Commissione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Beppe Sala, per quali reati è indagato

In questa notizia si parla di: beppe - sala - reati - indagato

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

Milano e le comunali del 2027. Beppe Sala: “È possibile che vinca ancora il centrosinistra” - Milano, 10 maggio 2025 – “Non commento sondaggi sui singoli, però secondo me" alle prossime elezioni comunali "c'è la possibilità che il centrosinistra vinca ancora, c'è eccome".

I reati contestati al sindaco di Milano Beppe Sala, falso e induzione indebita per la nomina di Marinoni in commissione e la vicenda del Pirellino #ANSA Vai su Facebook

Beppe Sala perché è accusato? Due reati contestati, falso e induzione indebita, ecco cosa è successo; Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella; La reazione del sindaco Sala: «Io indagato? Allucinante non informarmi». Poi rigetta le accuse: «Di Marinoni non ho nemmeno il numero».

Milano, il sindaco Beppe Sala indagato: perché e di cosa è accusato dalla Procura - Sono due i reati contestati al sindaco di Milano, Beppe Sala, nell’inchiesta sull’urbanistica che vede iscritti nel registro degli indagati complessivamente 74 persone. Lo riporta msn.com

Beppe Sala, sindaco di Milano, è indagato nell'inchiesta sull'urbanistica: "Lo so da un giornale, allucinante" - Sotto la lente degli inquirenti la gestione della pianificazione territoriale nel capoluogo lombardo. Da today.it