Affitti brevi CleanBnB | Sì a regole chiare no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang

Il dibattito sulle nuove regolamentazioni per il settore degli affitti brevi resta infuocato. È assodato che il turismo rappresenti una risorsa strategica per l’economia nazionale e locale, eppure gli attacchi e i progetti di politiche restrittive verso l’extralberghiero continuano, con rischi collaterali incalcolabili: penalizzano gli operatori professionali (che oggi sono il principale alleato delle istituzioni), favoriscono l’abusivismo e riducono il gettito fiscale. Oltre a minare alle basi il percorso di maturazione, lento ma inesorabile, che ha portato la ricettività extralberghiera professionale a lavorare secondo elevatissimi standard di ospitalità . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il "giallo" delle presenze turistiche, all'Istat ne mancano 300 mila. "Incide il tema degli affitti brevi" - Un gap di oltre 300 mila presenze turistiche. Quando i conti non tornano. E’ quanto emerge mettendo a confronto il dato finale 2024 (fonte Istat) con quello comunale dei rilievi amministrativi per il versamento dell'Imposta di soggiorno.

Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli impianti e le fogne non reggono» - PADOVA - Spariscono le case e aumentano gli alloggi turistici. Il tema interessa tutte le città d?arte ed è sempre più sentito anche a Padova.

730 precompilato, da domani l’invio: affitti brevi, scuola e spese mediche, le voci da verificare (e cosa va aggiunto manualmente) - Le dichiarazione dei redditi precompilate 2025 sono online dal 30 aprile: ora entriamo nella fase di integrazione dei dati e invio.

