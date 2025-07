Omicidio Cerciello pena ridotta per Hjorth La vedova del carabiniere | Processo sleale a vergognoso

Una riduzione della condanna di 5 mesi rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell’appello bis. All’alba del 26 luglio 2019, in una via del quartiere Prati a Roma, si consumava l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il sottufficiale venne accoltellato a morte durante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Omicidio Cerciello Rega, pena ridotta ad uno dei condannati: “Sentenza vergognosa” - La condanna di Gabriele Natale Hjorth, coinvolto nell’ omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è stata ulteriormente ridotta: la nuova pena stabilita è di 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, cinque mesi in meno rispetto alla precedente sentenza d’Appello bis che lo aveva condannato a 11 anni e 4 mesi.

Omicidio Cerciello Rega, per Gabriele Natale Hjorth pena ridotta di (altri) 5 mesi. La vedova: «Infangata la sua memoria» Vai su X

Omicidio Cerciello, pena ridotta per Hjorth. La vedova del carabiniere: "Processo sleale a vergognoso" - Condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la sentenza emessa dai giudici della seconda corte di assise di Appello di Roma ha accolto la richiesta della procura generale di ridurre la condanna di 5 mes

