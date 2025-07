Uno storia su violenza e patriarcato con protagonista un giovane stilista canadese

P er il ciclo VoilĂ le cinĂŠma, stasera alle 21.20 in prima tv su Rai 3 va in onda L’erede, ottimo thriller francese diretto da Xavier Legrand. La storia ruota attorno a un giovane stilista che, proprio nel giorno della sfilata destinata a lanciarlo nell’alta moda, riceve la notizia che il padre è morto. Tornato in Canada, la sua terra d’origine, scoprirĂ delle veritĂ piĂš che scabrose sulla propria famiglia. “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo”, la clip del doc su Rai 3 X Leggi anche › Mazzalupi vs Molino in “Un altro Ferragosto”, su Rai 3 il sequel di “Ferie d’agosto” (sempre di VirzĂŹ) L’erede: la trama del film stasera 17 luglio su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it Š Iodonna.it - Uno storia su violenza e patriarcato con protagonista un giovane stilista canadese

In questa notizia si parla di: storia - giovane - stilista - violenza

L’incredibile storia di Battistina e del giovane che salvò dai lager nazisti: un bastone, una fotografia e un ritorno - BUSTO ARSIZIO – Una fotografia, ingiallita dal tempo, un nome, Battistina Saska, una dedica e una data, 25 luglio 1945.

La fatica del giovane fan è stata ripagata. Il cantautore toscano ha ascoltato la sua storia. - F uori dai cancelli delle prove dell’Eurovision Song Contest a Basilea, un giovane fan ha dimostrato una dedizione rara.

Bozzolo, la storia della giovane Giada, che riapre l’unica edicola del paese ma nella notte le rubano tutti i giornali - Un risveglio amaro, che non si meritava affatto, Giada Pasquali, che ha aperto la nuova edicola di Bozzolo, l’unica in tutto il paese del mantovano.

ESTATE: TEMPO DI TEATRO ALL'APERTO AMBARABÀ - FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI E DI FIGURA CORINALDO Piazza Il Terreno - Giovedì 24 luglio 2025 ore 21.30 L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO Una bellissima storia con p Vai su Facebook

Stasera su Rai 3 il thriller psicologico L'erede diretto da Xavier Legrand; La stilista Sara Battaglia e le violenze dall'ex: «Insulti e botte, 4 anni da incubo. Poi ho scelto la libertà »; Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale. Lui nega: “È tutto falso”.

Sara Battaglia, la stilista racconta le violenze dell'ex: «Sei mesi ... - Denunciare, per aiutare chi subisce violenza a non restare in silenzio. leggo.it scrive

La storia di violenza "per consumismo" - Panorama - Quando il giovane ha preso tempo, le due gli hanno detto di non andare dai carabinieri altrimenti lo avrebbero denunciato per violenza sessuale. Scrive panorama.it