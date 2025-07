I Fantastici 4 Gli Inizi | ecco perché John Malkovich e il suo Fantasma Rosso sono stati eliminati dal film

Matt Shakman, regista de I Fantastici 4: Gli Inizi, spiega il perchĂ© della decisione, presa a malincuore, di tagliare la parte di film in cui appariva John Malkovich nei panni del Fantasma Rosso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Fantastici 4 Gli Inizi: ecco perchĂ© John Malkovich e il suo Fantasma Rosso sono stati eliminati dal film

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed - Le immagini dei Funko Pop! realizzati per il film I Fantastici 4: Gli inizi confermano la presenza nella storia di Franklin.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, facciamo un tour nel Baxter Building! - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, facciamo un tour nel Baxter Building! I Marvel Studios hanno iniziato ad alzare la posta in gioco con la campagna marketing di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il Baxter Building è appena stato messo in vendita su Zillow (un’azienda statunitense che gestisce un’importante piattaforma online per il mercato immobiliare)! Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 415 metri quadrati (4.

I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo completo alla Silver Surfer di Julia Garner - Le nuove immagini promozionali offrono un'anteprima dettagliata della Silver Surfer interpretata da Julia Garner nel prossimo film Marvel.

