Costretta ad abortire con 15 pillole e obbligata a pagare per non vedere diffondere i video | 8 anni all'ex

Il lungo calvario di violenze che ha dovuto affrontare una donna salentina per mano di quello che era il suo compagno e poi è diventato il suo ex, ora condannato a 8 anni di carcere dal Tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prima l'avrebbe costretta ad assumere pillole abortive nel tentativo di farle interrompere la gravidanza.