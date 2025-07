America’s Cup Luna Rossa sceglie il Circolo Italia per l’avventura a Napoli | nuovo guidone sulla barca

La America’s Cup è formalmente una sfida tra circoli velici: il trofeo sportivo piĂą antico del mondo è un confronto tra realtĂ nautiche che si contendono la Vecchia Brocca e dunque ogni sodalizio che intende scendere in acqua per disputare la competizione piĂą antica del mondo deve averne uno alle spalle. Luna Rossa avrĂ a bordo il guidone di Italia, il circolo piĂą antico di Napoli e uno dei piĂą longevi del Mediterraneo. Il Challenger guidato da Max Sirena ha inaugurato il sodalizio con il Circolo del Remo e della Vela Italia, fondato nel 1889, in vista dell’ edizione che si disputerĂ nel 2027 proprio a Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, Luna Rossa sceglie il Circolo Italia per l’avventura a Napoli: nuovo guidone sulla barca

