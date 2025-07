Giammarco Valerio muore a 18 anni nell' incidente in sella alla Ducati mentre va al lavoro | l' impatto fatale e il volo di 10 metri

SANTA MARIA DI SALA - Grave incidente in via Cavin di Sala: un 18enne, Giammarco Valerio di Santa Maria di Sala, è morto dopo lo scontro all'ingresso dell'Ipermercato Lando. Lo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giammarco Valerio muore a 18 anni nell'incidente in sella alla Ducati mentre va al lavoro: l'impatto fatale e il volo di 10 metri

In questa notizia si parla di: giammarco - incidente - valerio - muore

Valerio Giammarco muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri - MIRANO - Grave incidente in via Cavin di Sala: perde la vita Valerio Giammarco, di 18 anni. Lo schianto questa mattina, mercoledì 16 luglio, intorno alle 8.

Giammarco Valerio muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri - MIRANO - Grave incidente in via Cavin di Sala: perde la vita Giammarco Valerio, di 18 anni. Lo schianto questa mattina, mercoledì 16 luglio, intorno alle 8.

INCIDENTE MORTALE ALL’ALBA AD ALGHERO, MUORE 51ENNE SBALZATO DALL’AUTO Alghero, 12 luglio 2025 Tragico incidente all’alba di oggi ad Alghero, lungo la Strada Statale 291, nei pressi dell’incrocio con la variante del Calich. Intorno alle 5:30, Vai su Facebook

Giammarco Valerio muore a 18 anni nell'incidente in sella alla Ducati mentre va al lavoro: l'impatto fatale e; Tragico schianto a Santa Maria di Sala: muore a 18 anni mentre va al lavoro in moto; Con la moto nuova si scontra con un’auto, Gianmarco muore a 18 anni.

Valerio Giammarco muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri - Grave incidente in via Cavin di Sala: perde la vita Valerio Giammarco, di 18 anni. Lo riporta ilgazzettino.it

Giammarco muore in moto a 18 anni - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Mirano e Santa Maria di Sala, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Come scrive polesine24.it