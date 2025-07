Londra 41 colpi di cannone a Green Park per il compleanno della Regina Camilla

Un tributo solenne nel cuore di Londra. La King's Troop Royal Horse Artillery ha reso omaggio alla regina Camilla in occasione del suo 78esimo compleanno con una cerimonia ufficiale a Green Park. Il tradizionale saluto militare è stato scandito da 41 colpi di cannone, celebrando così la consorte del re con tutti gli onori previsti dal protocollo.

