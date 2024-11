Ilrestodelcarlino.it - Omaggio alla poetessa Rosselli, danza e installazione di Ceccarelli

Il Festival Aperto propone in questo fine settimana un programma denso. A partire da Camilla Battaglia, voce supercollider e Matt Mitchell, piano e synth modulare ne "La Libellula",Amelia(stasera alle 20,30 Teatro Cavallerizza). Prosegue con la prima assoluta di "Studio per una pratica dell’estasi", instzione di Luigi(domani alle 17 e alle 20,30, ancora domenica 10 novembre, alle 17.30 e alle 19.30 al Teatro Ariosto). E con ladi Annamaria Ajmone ne "I pianti e i lamenti dei pesci fossili" (nella foto, domani alle 19 e domenica alle 16 nella Sala Verdi dell’Ariosto). Si conclude con "The Tempest Songbook con FontanaMIX Ensemble", direttore Francesco La Licata (domenica alle 18Cavallerizza). "La Libellula" è progetto in bilico tra melodia-canzone e introspezioni contemporanee, che vuole omaggiare Amelia, tra le massime poetesse contemporanee.