Ilrestodelcarlino.it - Monticelli, auto finisce contro il muro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Poco dopo le 5,45 di ieri mattina lungo l’asse centrale del quartiere diad Ascoli Pieno un’è salita su un marciapiede esterno alla rotonda ed ha impattatoild’ingresso di un sottopasso di attraversamento pedonale. A seguito del sinistro la vettura ha riportato ingenti danni tanto che per fare uscire il conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con un divaricatore idraulico hanno aperto la porta anteriore lato guida per estrarre l’uomo poi preso in cura dai sanitari. Non ha riportato gravi conseguenze. Successivamente è stata messa in sicurezza la zona con verifica statica della struttura in cemento armato della scalinata dell’attraversamento sotterraneo.