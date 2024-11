Mistermovie.it - Mister Movie | Il Futuro del Joker nella Trilogia di The Batman: Prospettive e Ruolo nella Saga

Il personaggio del, interpretato da Barry Keoghan, promette di giocare unfondamentale nell'universo cinematografico di The. Dopo il breve cameo nel film del 2022 e una scena eliminata resa pubblica in seguito, la presenza delnon è passata inosservata, sollevando speculazioni tra i fan su un suo ritorno. Tuttavia, il regista Matt Reeves ha voluto chiarire che la sua apparizione non implica necessariamente un'immediata partecipazione del villain nel prossimo film. Reeves ha indicato che questopotrebbe rappresentare solo uno dei tanti elementi di caos in agguato per Gotham.: Una Minaccia a Lungo Termine?In un'intervista del 2022, Reeves ha dichiarato che il cameo delnon deve essere considerato un semplice Easter egg, ma piuttosto come un segnale dell'instabilità di Gotham, città che pullula di minacce pronte a emergere.