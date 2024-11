Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, anche il secondo tentativo del governo inizia male: degli otto sbarcati uno è “vulnerabile” e deve tornare in Italia

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

ildeldi trasferire inprovenienti da Paesi ritenuti “sicuri”.richiedenti asilo, cinque egiziani e tre bengalesi,venerdì mattina al porto di Shëngjin, uno presenta problemi sanitari che lo fanno rientrare nella categoria dei “vulnerabili“, a cui non è applicabile la procedura accelerata per il diniego della protezione internazionale. Pertanto, in base al protocollo firmato coldi Tirana, l’uomo – soccorso al largo di Lampedusa – dovrà essere immediatamente trasportato in, a Brindisi, a bordo della stessa nave Libra della Marina militare con cui è arrivato sull’altra sponda dell’Adriatico. Nel Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Gjadër, gestito dall’, restano quindi appena in sette, in attesa di sapere se i giudici della Sezione immigrazione del Tribunale di Roma (competente sulle strutture extraterritoriali) convalideranno il loro trattenimento: la decisione è attesa entro 48 ore.