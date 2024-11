Gaeta.it - Merano WineFestival: un palcoscenico per le eccellenze della gastronomia italiana

Facebook WhatsAppTwitter Parma, 8 novembre – La fiera gastronomica, che si svolge dall’8 al 12 novembre, è l’occasione ideale per celebrare la crescita del prodotto certificato. I dati parlano chiaro: una crescita del 5,2% rispetto all’anno scorso, una conferma del trend positivo emerso all’inizio di questo 2023. In questo contesto, i ConsorziCoppa di Parma Igp e del Salame Felino Igp si presentano con ottimi risultati, sottolineando la continua sinergia con The WineHunter Helmuth Köcher. L’evento di quest’anno attira numerosi visitatori e produttori, rendendolo un appuntamento sempre più prestigioso nel panorama enogastronomico internazionale.Un evento in crescita costanteLa 33esima edizione delvedrà la partecipazione di 120 produttori, 7 Consorzi di Tutela, e circa 650 aziende vitivinicole.