Dilei.it - Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze giapponesi

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

sono il perfetto esempio di come si possano combinare antichi costumi e stile contemporaneo, creando una celebrazione dell’amore unica nel suo genere.La maggior partecoppie nipponiche opta per un mix di rituali Shinto e influenze occidentali per il proprio sì, realizzando cerimonie singolari ed indimenticabili per tutti gli invitati. Ma quali sono le caratteristiche di uno in Giappone? Dalleal look, ve lo sveliamo in questa guida.La scelta della data deloPer iè molto importante scegliere una data propizia per il sì. Per questo motivo, molte coppie consultano un calendario lunare, Rokuyio, in cerca di un giorno di buon auspicio: secondo la tradizione, il più fortunato è il Taian, una data propizia per nuovi inizi ed imprese.