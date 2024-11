Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi 45-39, Eurolega basket in DIRETTA: riprende il match dopo l’intervallo

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-49 Shengelia strappa il rimbalzo offensivo e trova due punti al tabellone.51-49 Randoph scatenato eancora sul -2.51-47 Bellissimo canestro di Cordinier dalla media.Ilperde clamorosamente Rayman con cinque falli quando mancano ancora sette minuti alla fine del terzo quarto.49-47 Jokubaitis in penetrazione con l’appoggio al ferro.49-45 Zizic è ora un fattore per la. Il centro disegna al volo sull’assist di Pajola.47-45 Scatenato Randolph, che segna un’altra tripla.47-42 Schiacciata di Zizic.45-42 Tripla di Randolph ad aprire il terzo quarto.SI RIPARTE!FINISCE IL SECONDO QUARTO! Purtroppo Morgan non trova la tripla sulla sirena, ma laè comunque avanti di sei punti al. Nove punti per Shengelia e 7 di Clyburn e Cordinier, mentre per ilil migliore è Randolph con otto punti.