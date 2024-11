Secoloditalia.it - L’intervento. Un Paese di nuovo unito: Trump conquista (quasi) tutti, ecco le vere ragioni

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Riceviamo dagli Stati Uniti e pubblichiamo**ha vinto, e lo sanno fin troppo bene qui negli Usa. Come lo sapevanoquando vinse nel 2016 (per tanti pure nel 2020) e ora nuovamente nel 2024. Il presidente ha sfondato dappertutto. Anzi, non ha vinto solo lui: il voto popolare ha vinto per lui, anche contro i brogli e le azioni illecite, questa volta subito corrette dai tribunali il giorno stesso delle elezioni. Tutta l’America ha abbandonato il carro psichiatrico dei democratici, in una vittoria che ha superato i recinti razziali che i democratici avevano costruito per cercare di mantenere il potere, istigando odi reciproci nei media e nelle leggi, un retaggio del loro passato schiavista.Un voto compatto contro l’amministrazione più disastrosa della StoriaÈ stato uno spostamento inaspettato, per i Dem, di gruppi che mai avevano votato repubblicano, men che meno