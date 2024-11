Nerdpool.it - Le anticipazioni di Dragon Ball Daima anticipa una guerra tra Super Saiyan

ha introdotto il Regno dei Demoni mostrando Goku, Kaioshin e Glorio esplorare questo nuovo luogo nel tentativo di correggere le malvagità scatenate dal nuovo re demone Gomah. Ora che due dei tre protagonisti hanno le dimensioni di bambini della prima elementare, Goku e compagnia aspettano che personaggi come Vegeta, Junior e Bulma si uniscano a loro. Con una nuova anteprima per il quinto episodio in arrivo online, sembra che il Principe deistia raggiungendo il Regno dei Demoni molto prima di quanto pensassimo e che si stia preparando unadeidiversa da qualsiasi cosa vista finora.L’ultima volta che abbiamo lasciato Goku, aveva ancora qualche problema non solo nel capire come sfruttare al meglio la sua nuova forma fisica, ma anche nel gestire la qualità dell’aria del Regno dei Demoni.