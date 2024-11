Ilrestodelcarlino.it - Ladri svaligiano la filiale della banca. Banditi in fuga con 26mila euro

Furto daalla Bcc Felsinea di San Benedetto del Querceto, frazione di Monterenzio. Il fatto, su cui stanno indagando i carabinieriCompagnia di San Lazzaro, è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine, e anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e all’istituto di credito, erano all’incirca le due del mattino. Tre soggetti, travisati in volto, arrivati a bordo di un mezzo ancora non identificato, hanno fatto effrazione, all’interno, forzando la porta antipanico. Entrati nei localiBcc due di loro (uno era fuori che faceva da palo, ndr), si sono diretti verso una delle postazioni di cassa e hanno asportato, in meno di cinque minuti, una cassaforte che conteneva. Nel frattempo è scattato l’allarme, ma i, con il ricco bottino, sono riusciti a fuggire.