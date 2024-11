Lanotiziagiornale.it - “La Regione è paralizzata, il Lazio ostaggio del mercato delle poltrone”: parla il capogruppo M5S, Zuccalà

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Laè praticamente ferma da mesi, tra commissioni e sedute d’aula saltate. Adrianodel Movimento 5 Stelle alla Pisana, ci spieghi cosa sta succedendo.“Succede che la maggioranza di centrodestra che ha vinto le elezioni nellapiù importante d’Italia non è in grado di governare. Non lo è perché non c’è una leadership chiara, dal momento che il presidente Rocca non riesce a trovare una quadra rispetto a una crisi che si protrae ormai da mesi. Una crisi tutta interna, che ha a che fare con il potere e non con la politica: il gruppo consiliare di Forza Italia, che è passato da tre consiglieri a sette, chiede di pesare di più in Giunta, ma Fratelli d’Italia pare non voglia cedere nulla. Si susseguono dichiarazioni e comunicati stampa contrastanti: Rocca prima dichiara in aula che se i partiti non giungono a un accordo sarà lui a intervenire, poi non fa più nulla e qualche settimana dopo afferma che non c’è nessuna crisi, immediatamente smentito dal segretario regionale di Fratelli d’Italia Trancassini che minaccia di tornare alle urne”.