Inter, è il momento di votare il migliore di ottobre: i quattro nominati

Terminato il mese die le sue (tante) partite, è arrivato ilin casadiil giocatoredel mese. Sonoi candidati per il premio, che decideranno i tifosi con i loro votiDEL MESE – Tante le partite giocate adall’. Un mese aperto con il trionfo per 4-0 sulla Stella Rossa nella seconda giornata della UEFA Champions League e conclusosi con lo 0-3 di Empoli del 30. In mezzo le vittorie contro il Torino (3-2), la Roma (0-1), gli Young Boys (0-1) e il pareggio contro la Juventus per 4-4. Insomma, un mese decisamente positivo nonostante il risultato contro i bianconeri in casa, più che altro per il modo in cui è maturato. Con un novembre apertosi nello steso modo grazie alle due vittorie contro il Venezia e contro l’Arsenal, in attesa del big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, in attesa, poi, della sosta per le nazionali.