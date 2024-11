Thesocialpost.it - In un mondo di carnivori, l’Europa non può restare l’unico erbivoro

Al vertice della Comunità politica europea a Budapest, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un messaggio deciso ai leader europei:non può continuare a comportarsi come un “” in undominato dai “”. In un contesto internazionale sempre più competitivo, Macron ha sottolineato la necessità di un risveglio europeo per affrontare le sfide globali con un approccio più autonomo e assertivo. Difendere gli interessi europei, secondo Macron, non è solo un dovere morale, ma una scelta strategica essenziale per garantire la sicurezza e la prosperità dei cittadini del continente.Il presidente francese ha ribadito chedeve prendere le distanze da un transatlantismo ingenuo, che rischia di renderla dipendente dalle decisioni prese oltreoceano.